В Тихом океана троих мужчин нашли благодаря надписи SOS на пляже

Моряки пропали без вести – их не могли найти около трех дней.

Спустя несколько дней поисков трех моряков нашли на одном из островов в Тихом океане. Они плыли из Микронейзии в определенное место, но в какой-то момент поняли, что потерялись. В итоге мужчины оказались на необитаемом острове и им ничего не оставалось, как надеяться на помощь. Они построили хижину, добыли еды и воды, а также сделали гигантскую надпись SOS на песке.

Их считали пропавшими без вести – за моряками послали помощь. Спустя три дня поисков надпись приметили с воздуха. Благодаря этому их и удалось спасти. Не уточняется, как мужчины себя чувствуют сейчас.

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