В поселке Торошковичи ночью спасатели потушили квартирный пожар

В ночь на 11 февраля в Лужском районе Ленобласти в одном из поселков произошел пожар. Там загорелась квартира.

Сообщение о пожаре поступило в 2:40. Жители поселка Торошковичи сообщили о дыме, который шел из одной квартиры.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. В квартире горела обстановка на общей площади 1 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось к 3:55. О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в два часа ночи местные жители сообщили в оперативные службы о пожаре в частном доме. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь распространился по площади 48 квадратных метров.