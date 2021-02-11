Утром в Петербурге пробки достигли 4 баллов

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 4 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Утром 11 февраля движение транспортных средств затруднено на на Малоохтинском и Дальневосточном проспектах, набережной Обводного канала, Народной улице, Невском путепроводе, площади Восстания, Невском проспекте и Большом проспекте П.С.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на проспекте Энгельса, улице Карбышева, Кушелевской дороге, внутреннем кольце КАД, Октябрьской набережной и Витебском проспекте.

Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. По данным сервиса, за утро в городе произошло уже 11 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.