Россияне рассказали, куда отправятся на 23 февраля и 8 марта

Впереди россиян ждут длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества 23 февраля и Международному женскому дню 8 марта.

Российские туристы рассказали, как проведут эти праздники.

В путешествие планирует отправиться 45 процентов опрошенных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис OneTwoTrip. Согласно опросу, 75 респондентов еще не определились, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. При этом 54 процента опрошенных склоняются к спонтанной поездке.

Половина опрошенных отметили, что хотят провести праздники за границей. В качестве подарка близким на гендерные праздники поездку готовят 18 процентов опрошенных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что волонтеры открыли сбор подарков для одиноких пожилых петербуржцев к ближайшим праздникам — 23 февраля и 8 марта. Подарки будут собирать вплоть до 7 марта.