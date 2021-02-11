Авиакомпания S7 разрешила провозить в салоне самолета до пяти животных

Авиакомпания S7 разрешила провозить в салоне самолета до пяти животных
В салоне смогут находиться сразу несколько животных. Фото: https://pixabay.com/

Раньше в салоне могли находиться всего два питомца.

Авиакомпания S7 Airlines разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных. Новое правило вступит в силу с 15 февраля. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.

Раньше в салоне могли находиться только два питомца, но пассажиры просили увеличить разрешенное количество животных. Отмечается, что правила перевозки остаются прежними. Животных нужно перевозить в переносках, которые могут располагаться на креслах и под креслом. При этом питомцу придется приобрести билет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в январе контроль Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных. Инспекторы проверяют прибывших в Северную столицу диких животных и домашних питомцев в грузовом терминале аэропорта.

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S7 Airlines животные самолет


 

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