Авиакомпания S7 разрешила провозить в салоне самолета до пяти животных

Раньше в салоне могли находиться всего два питомца.

Авиакомпания S7 Airlines разрешила перевозить в салоне самолета до пяти животных. Новое правило вступит в силу с 15 февраля. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе компании.

Раньше в салоне могли находиться только два питомца, но пассажиры просили увеличить разрешенное количество животных. Отмечается, что правила перевозки остаются прежними. Животных нужно перевозить в переносках, которые могут располагаться на креслах и под креслом. При этом питомцу придется приобрести билет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в январе контроль Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных. Инспекторы проверяют прибывших в Северную столицу диких животных и домашних питомцев в грузовом терминале аэропорта.