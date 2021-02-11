В Норвегии автобус с российскими моряками угодил в ДТП

В Норвегии произошла авария, в результате которой пострадали россияне. Фото: pixabay

В Норвегии произошла авария, в результате которой пострадали россияне. Фото: pixabay

Пять человек получили легкие травмы, никто не погиб.

В Норвегии сегодня, 11 февраля, произошла авария с участием автобуса, который перевозил 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта в сторону границ. Известно, что по непонятной причине транспортное средство съехало в кювет, после чего пострадали пять человек. Они получили легкие травмы, пишет РИА Новости.

На место оперативно прибыли спасатели, которые оказали первую помощь травмированным. Гражданам России организовали транспортировку в больницу, после их обещали отправить в Россию другим автобусом.

Каковы причины инцидента – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинском произошла авария, остановившая трамваи. Автомобилисты отмечают, что передвижение по участку дороги затрудненно, так что стоит продумать свой маршрут заранее.