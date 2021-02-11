Кремль выделил более 80 млн рублей севастопольским ветеранам

Каждый получит по 75 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 80 миллионов рублей, которые пойдут на выплаты севастопольским ветеранам. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что по 75 тысяч рублей получат граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя». Речь идет о единовременной выплате, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»,

— говорится в распоряжении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакСобранию не понравилась идея поднять пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей.