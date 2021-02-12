Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Владимир Путин не выступит на конференции. Фото: скриншот трансляции

Владимир Путин не выступит на конференции. Фото: скриншот трансляции

Российский лидер Владимир Путин не собирается выступать на традиционной встрече глав и политиков в Германии. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сотрудник Кремля ответил отрицательно на вопрос об участии Путина на указанной конференции. Как сообщили «РИА Новости», причина такого решения выясняется.

Мероприятие пройдет 19-20 февраля в онлайн-формате. На ней соберутся мировые лидеры, политики, эксперты и обсуждают актуальные вопросы в международной сфере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин оценил работу российских судов в пандемию.