Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Владимир Путин не выступит на конференции. Фото: скриншот трансляции

Российский лидер Владимир Путин не собирается выступать на традиционной встрече глав и политиков в Германии. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сотрудник Кремля ответил отрицательно на вопрос об участии Путина на указанной конференции. Как сообщили «РИА Новости», причина такого решения выясняется.

Мероприятие пройдет 19-20 февраля в онлайн-формате. На ней соберутся мировые лидеры, политики, эксперты и обсуждают актуальные вопросы в международной сфере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин оценил работу российских судов в пандемию.

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