На Светлановском проспекте 26 спасателей тушили строительные леса

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили строительные леса.

Возгорание случилось утром в пятницу, 12 февраля, у дома №11 по Светлановскому проспекту. Огонь заметили на уровне 11-12 этажей в 5:18. К месту ЧП были направлены 26 спасателей на пяти спец машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя охватило строительные леса на площади 150 квадратных метров. Спустя десять минут пожару был присвоен номер 1 БИС.

Локализовать возгорание удалось к 6:33 утра. Причина появления огня устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар уничтожил комнату в «двушке» на Северном проспекте.