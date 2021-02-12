Спасатели 4 часа тушили кровлю сарая в Иннолово

В Ломоносовском районе Ленобласти загорелась крыша хозяйственной постройки. 12 спасателей боролись с гнем почти четыре часа.
Возгорание случилось в четверг, 11 февраля, на Заречной улице в деревне Иннолово. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 23:19. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 400 квадратных метров кровли сарая. В 1:28 пожар был локализован, в 3:03 — ликвидирован.
В настоящее время устанавливается информация о возможных пострадавших.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском проспекте в Петербурге 26 спасателей тушили строительные леса.