Спасатели 4 часа тушили кровлю сарая в Иннолово

Спасатели 4 часа тушили кровлю сарая в Иннолово
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти загорелась крыша хозяйственной постройки. 12 спасателей боролись с гнем почти четыре часа.

Возгорание случилось в четверг, 11 февраля, на Заречной улице в деревне Иннолово. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 23:19. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 400 квадратных метров кровли сарая. В 1:28 пожар был локализован, в 3:03 — ликвидирован.

В настоящее время устанавливается информация о возможных пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Светлановском проспекте в Петербурге 26 спасателей тушили строительные леса.

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ГУ МЧС России по Ленобласти иннолово пожар


 

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