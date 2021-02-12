На Касимовской улице заметили полыхающий Mercedes

На Касимовской улице заметили полыхающий Mercedes
Огонь охватил большую часть машины. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Касимовской улице неподалеку от станции метро «Волковская» загорелся Mercedes. Пожарных рядом пока не наблюдается.

Горящую машину заметили сегодня утром, 12 февраля, у дома №3. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, огонь охватил машину 2004-го года выпуска. Информация о состоянии водителя устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАЗель перевернулась после ДТП с легковушкой на Софийской. Движение на участке оказалось затруднено.

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