Задержан житель Никольского, ударивший собутыльника ножом в спину

В Ленобласти алкогольное застолье закончилось поножовщиной. На месте происшествия задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в среду, 10 февраля, в одной из квартир дома 8 по улице Зеленая в Никольском. В полицию поступила информация о госпитализации 32-летнего мужчины в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие правоохранители установили, что в ходе распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них схватился за нож, после вонзив его в спину собутыльника.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Задержанному назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собутыльник ударил петербуржца ножом в живот в Перекупном переулке, а после обокрал машину.