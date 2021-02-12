В ВОЗ высказались по поводу необходимости носить перчатки в общественных местах

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что у Всемирной организации здравоохранения нет рекомендаций по поводу ношения перчаток в общественных местах.

Она отметила, что эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком, сообщает РБК. Представитель ВОЗ добавила, что есть рекомендации носить перчатки медицинских учреждениях и там, где высока вероятность заразиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что весной возможно увлечение числа зараженных коронавирусом. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.По его словам, рост заболеваемости возможен из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. Кроме того, весной начнутся сезонные ОРВИ, авитаминоз и депрессивные состояния.