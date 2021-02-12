На Парашютной автоледи подбила пожарную машину, спешащую на вызов

На перекрестке Долгоозерной и Парашютной улиц Петербурга произошло ДТП с участием пожарной машины. Автоледи не пропустила служебную машину с включенными мигалками.

Авария случилась сегодня, 12 февраля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Девушка не пропустила пожарную бригаду», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть легкового автомобиля сильно пострадала, на дороге разбросаны осколки и детали транспортного средства. Машину окружили сотрудники пожарной части.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Касимовской улице утром заметили полыхающий Mercedes.