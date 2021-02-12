Песков назвал здоровье Путина отменным

Песков назвал здоровье Путина отменным
Здоровье Путина не вызывает вопросов. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что президент очень редко болеет, так что переживать за него не стоит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отменном здоровье Владимира Путина. Он отметил, что для поддержания самочувствия нужно делать различные прививки, о чем пишет РИА Новости.

У Пескова спросили, сделал ли Путин прививку от гриппа и собирается ли. Представитель Кремль подчеркнул, что президент чаще всего хорошо себя чувствует и не жалуется на проблемы со здоровьем. Песков добавил, что прививки в том числе делаются для того, чтобы не болеть.

«А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач»,

— сказал он.

Напоминаем, что после начала массовой вакцинации граждане активно интересуются, собирается ли Путин делать прививку от коронавируса. Президент пока что не спешит с этим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал новость о намерении Путина сделать прививку от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин Дмитрий Песков здоровье


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Торжковской произошла массовая авария
Взрыв газа, пожар в школе, разрисованные сфинксы и красота на улице: чем ...
«Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от Covid-19
Кремль признал уровень жизни россиян напряженным
Петербуржцев предупредили о снеге и ветре в субботу
Москвичка пыталась убить трех детей, оставив их в лесу на морозе
«Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана
Китайский Новый год: как его празднуют в Петербурге и что сулит год ...