Песков прокомментировал новость о намерении Путина сделать прививку от коронавируса

Песков отметил, что Путин сам расскажет, когда сделает прививку. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Песков отметил, что Путин сам расскажет, когда сделает прививку. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Представитель Кремля отметил, что информацию подали неверно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о намерении Владимира Путина сделать прививку от коронавируса ближе к осени. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что президент встречался с главными редакторами СМИ и действительно обсуждал с ними желание обезопасить себя от инфекции, но далеко не все правильно изложили его мысль.

«Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом»,

— сказал Песков.

Он добавил, что Путин сам решит, когда делать и прививку и объявит о вакцинации самостоятельно. Напоминаем, что президент уверял, что готов привиться как только препарат станет доступен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности.