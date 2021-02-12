Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Ключевая ставка не изменилась. Фото: wikimedia.org

Совет директоров Банка России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку. Решение было принято на заседании в пятницу, 12 февраля.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, регулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – говорится в сообщении ЦБ.

Отметим, что ранее большинство аналитиков выбрали вариант, при котором Банк России сохранит ключевую ставку. Об этом стало известно после опроса Bloomberg.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Центробанк допускает отмену системы накопительных пенсий.

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