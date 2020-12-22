Центробанк допускает отмену системы накопительных пенсий

Центробанк допускает отмену системы накопительных пенсий
В ЦБ предсказали отмену системы накопительных пенсий. Фото: pixabay.com

Первый зампред Банка России Сергей Швецов предположил, что институт накопительных пенсий в России может исчезнуть в ближайшие три года.

«Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве», — сказал он.

Швецов пояснил, что под институтом подразумевается перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан, сообщает РИА «Новости». Эти средства никуда не денутся, но новых начислений по данному направлению уже не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2002-м году стартовала большая пенсионная реформа. Ее суть состояла в том, чтобы постепенно перейти к распределительно-накопительной системе. Пенсию предлагали разделить на три части: базовую, которая гарантировалась государством, страховую, которая шла из зарплаты и накопительную (реальные деньги на личном счету, которые можно инвестировать).

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