Универсально-перегрузочный комплекс «Приморский УПК» начнут строить летом 2021 года

Универсально-перегрузочный комплекс &#171;Приморский УПК&#187; начнут строить летом 2021 года
Строительство комплекса уже одобрено множеством экспертов. Фото: Onlune47

Проект строительства уже получил одобрение.

Универсально-перегрузочный комплекс «Приморский УПК» в Ленинградской области планируют начать строить уже летом 2021 года. Известно, что проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, о чем сообщает Online47.

Проект также одобрили европейские эксперты, которым понравилась высокая степень технологичности применяемых в проекте решений. Они отмечают, что благодаря этому комплекс не должен нанести вред окружающей среде.

Напоминаем, что комплекс «Приморский УПК» позволит обеспечить экспортную безопасность России, а также станет гарантией увеличения грузопотоков на территории Балтики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство двух новых веток петербургского метро снова перенесли. Речь идет о строительстве продолжения Правобережной ветки метро и постройки новой Красносельско-Калининской линии.

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