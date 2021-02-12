Водитель под наркотиками, сбивший пешехода на Школьной, получил условный срок

В результате ДТП пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью.

В Санкт-Петербурге водителя, который сбил пешехода на Школьной улице, признали виновным и назначили ему наказание в виде четырех лет условно. Также он должен будет выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Все случилось 13 октября 2019 года в Приморском районе. Водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, наехал на женщину на пешеходном переходе. В результате горожанка получила тяжкий вред здоровью.

Горе-водителю запретили в течение трех лет управлять автомобилем, но лишать свободы не стали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной автоледи подбила пожарную машину, спешащую на вызов. На кадрах видно, что передняя часть легкового автомобиля сильно пострадала, на дороге разбросаны осколки и детали транспортного средства.