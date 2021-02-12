В Петербурге коммунальщики скинули глыбу льда на авто, а затем попытались скрыть следы повреждения

В Центральном районе Северной столице сотрудники коммунальных служб повредили припаркованный автомобиль. Они скинули на крышу транспортного средства глыбу льда, а затем попытались скрыть следы происшествия.

Как сообщает «Мегаполис» инцидент случился накануне, 11 февраля, у дома №3 по Заячьему переулку. Около трех часов ночи местный житель увидел коммунальщиков, которые отчищали крышу от снега. Затем раздался громкий звук, – огромный кусок льда упал на припаркованный автомобиль.

В итоге, очевидец записал ситуацию на видео. По кадрам можно заметить, как сотрудники коммунальных служб пытаются спрятать результаты падения. Они решили загримировать повреждения под снег, аккуратно раскладывая его на капот и крышу.

Оказалось, что машина принадлежит пенсионерке. Лед повредил заднее стекло, а также оставил вмятины на корпусе. Женщина уже обратилась в полицию.

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