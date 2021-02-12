Назначен новый руководитель Пенсионного фонда

Назначен новый руководитель Пенсионного фонда
У фонда будет новый руководитель. Фото: vk.com/pension_fond

Освободившийся пост занял Андрей Кигим.

Премьер России Михаил Мишустин заявил о назначении нового руководителя Пенсионного фонда. Должность занял Андрей Кигим, о чем сообщается на официальном сайте правительства РФ. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Известно, что раньше Кигим был руководителем Фонда социального страхования. Также его дважды выбирали президентом Всероссийского союза страховщиков.

Напоминаем, что до Кигима пост руководителя Пенсионного фонда занимал Максим Топилин, который по непонятной причине ушел со своей должности. По предварительным данным, для него нашлась другая работа, но пока о ней ничего не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме обсуждают необходимость упразднения ПФР. Депутат отметил, что у него много вопросов к деятельности фонда.

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