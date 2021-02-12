В Госдуме обсуждают необходимость упразднения ПФР

Депутат отметил, что у него много вопросов к деятельности фонда.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что необходимости упразднить Пенсионный фонд России. Своим мнением он поделился в Facebook.

Политик отметил, что недавно при странных обстоятельствах свой пост покинул глава ПФР Максим Топилин. Это снова напомнило Журавлеву о «сомнительной конторе» и необходимости ее упразднения.

«Странная ситуация вокруг главы ПФР — лишний повод напомнить о целесообразности упразднения самой этой сомнительной конторы. Аккумулируют колоссальные средства россиян, прокручивают миллиарды, а возвращают копейки»,

— написал депутат.

Журавлев убежден, что подобная организация стране не нужна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ПФР рассказали, как пенсионерам получить дополнительную материальную помощь. Подать заявку могут люди, пенсионные накопления которых составляют не менее пяти процентов от суммы страховой пенсии.