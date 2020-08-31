В ПФР рассказали, как пенсионерам получить дополнительную материальную помощь

Пенсионный фонд России будет выплачивать ряду пожилых граждан материальную помощь. В текущем году сумма единовременной выплаты составит 2 129 рублей.
Сумма единовременной выплаты в будущем будет увеличиваться. Как сообщило издание «Экономика сегодня», в частности, при начислении выплаты будут учитываться трудовой стаж и региональная специфика.
Подать заявку могут люди, пенсионные накопления которых составляют не менее пяти процентов от суммы страховой пенсии. Для некоторых граждан это пособие будет начислено в повышенном размере.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о новой схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий». В Пенсионном фонде России рассказали, что граждане стали часто обращаться с сообщением о «перерасчете пенсий», который им навязывают якобы юридические организации.