Петербуржцы стали чаще обращаться за психологической помощью во время пандемии

Количество обращений выросло на 30%.
Жители Санкт-Петербурга стали в 30% раз чаще обращаться за психологической помощью в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 78.ru.
Эксперт заявила, что тревожность повысилась не только у тех, кто боится заболеть, но и у тех, кто уже переболел. Такие пациенты сталкиваются с депрессией и трудностями восстановления. В последнее время граждане начали волноваться из-за вакцинации – они не понимают, насколько она безопасна.
Многие петербуржцы отмечают, что им нужна эмоциональная поддержка, они жалуются на обострившиеся семейные проблемы. В городском психотерапевтическом центре подтвердили эти данные, добавив, что посещение выросло на 15%.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог назвал способы борьбы с «коронавирусной тревогой».