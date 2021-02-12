Петербуржцы стали чаще обращаться за психологической помощью во время пандемии

Петербуржцы нуждаются в поддержке в связи с пандемией. Фото: Pixabay

Петербуржцы нуждаются в поддержке в связи с пандемией. Фото: Pixabay

Количество обращений выросло на 30%.

Жители Санкт-Петербурга стали в 30% раз чаще обращаться за психологической помощью в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 78.ru.

Эксперт заявила, что тревожность повысилась не только у тех, кто боится заболеть, но и у тех, кто уже переболел. Такие пациенты сталкиваются с депрессией и трудностями восстановления. В последнее время граждане начали волноваться из-за вакцинации – они не понимают, насколько она безопасна.

Многие петербуржцы отмечают, что им нужна эмоциональная поддержка, они жалуются на обострившиеся семейные проблемы. В городском психотерапевтическом центре подтвердили эти данные, добавив, что посещение выросло на 15%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог назвал способы борьбы с «коронавирусной тревогой».