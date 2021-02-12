Около 90% петербуржцев оплачивают проезд в транспорте без напоминания

В Северной столице работает система общественного транспорта без кондуктора. Специалисты подвели промежуточные итоги тестирования.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Информация появилась в официальном Telegram-канале комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Сообщается, что сейчас в городе работают несколько автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов без контролеров. 89% пассажиров оплачивают проезд без напоминаний.

Остальные же – покупают билеты после подсказки контролера. В общей сложности, более дисциплинированными оказались горожане с картой «Подорожник», а также владельцы льготных карт. Проехать зайцем пытаются те, кто платят наличными или обычной банковской картой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из Петербурга в Москву задержали «Сапсаны» после падения авто с путепровода.