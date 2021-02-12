В Петербурге около 800 кг мяса не прошли контроль качества в 2020 году

В Северной столице в минувшем году специалисты изъяли около 800 килограммов мяса, которые не прошли проверку качества.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, всего проверку проходило около 3 тыс. проб мяса. Из них примерно 800 килограммов оказались испорченными.

Так специалисты выявили в мясной продукции за год более 4% несоответствий микробиологическим показателям и менее 1% физико-химическим.

Однако, других нарушений найдено не было. В поступивших партиях мяса не были обнаружены радиоактивные вещества, ГМО и антибиотики.

В итоге, в продажу не поступила 51 партия продукции. Специалисты изъяли мясо для утилизации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана. Груз хранился при неправильном температурном режиме. В итоге, у замороженной рыбы были обнаружены признаки дефростации.