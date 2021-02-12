Пригожин резко раскритиковал критиков вакцинации от коронавируса

Продюсер призвал россиян делать прививку, чтобы не заболеть.

Продюсер Иосиф Пригожин, который переболел коронавирусом в тяжелой форме, обратился к критикам вакцинации. Он назвал таких людей врагами общества и призвал своих подписчиков таких не слушать. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Пригожин отметил, что не успел вовремя сделать вакцину, но теперь убеждает родных и близких сделать уколы. Продюсера послушалась его 80-летняя мать и он рассчитывает, что сможет убедить тех, кто подписан на него в соцсетях.

«Это выглядит как лотерейный билет, как резиновая пуля со смещенным центром: куда попадет? Ни один одинаково не прошел эту болезнь. Те, кто выступают против вакцины, – это враги общества, враги человечества»,

– убежден Пригожин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что переболевший COVID Пригожин заново учится ходить. Коллеги и подписчики Иосифа желают ему скорейшего восстановления.