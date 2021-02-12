Похитителя мощей блаженной Матроны Московской задержали в Тихвине

Злоумышленник украл ларец с мощами в момент, когда охранник отвернулся. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Злоумышленник украл ларец с мощами в момент, когда охранник отвернулся. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской, которые хранились в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

Охранник храма позвонил в полицию с сообщением о краже в пятницу днем, 12 февраля. Прибывшие на место стражи порядка просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что кража произошла в момент, когда сторож отвернулся. Мужчина быстро схватил ларец и положил в рюкзак.

Оперативники в кратчайшие сроки нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Тихвина. За это время он успел продать мощи антикварщику всего за 500 рублей.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в ближайшее время мощи вернут в храм. Открыто уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что могильщика и заведующего кладбищем арестовали по громкому делу о растратах в Петербурге.