На Комендантском проспекте столкнулись загруженный автовоз и BMW

Поздним вечером 12 февраля в Приморском районе Петербурга произошло дорожно -транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автовоза.

По словам очевидцев, на участке Комендантского проспекта, рядом с автомобильным заводом Nissan столкнулись белая BMW и загруженный новыми машинами автовоз. В результате немецкий автомобиль остался без переднего правого колеса, сработали подушки безопасности.

«На Комендантском проспекте, напротив завода Ниссан в сторону съезда на кольцо: Бэха+автовоз=1 ряд для проезда и пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

ДТП осложнило дорожное движение. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Один из транспортов оказался на боку. Авария случилась пятничным утром, 12 февраля, на участке в сторону КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Колпинский район» соцсети «ВКонтакте».