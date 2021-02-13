Спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире на Ростовской

В ночь на 13 февраля в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. В доме 17 на Ростовской улице загорелась трехкомнатная квартира, сообщили в ГУ МВД по городу.

Сообщение о пожаре поступило около 1:13 ночи. Пламя охватило кухню и коридор. Была повреждена мебель на общей площади 25 кв. метров.

Справиться с огнем удалось к 3:31. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 16 спасателей.

Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей. Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту.