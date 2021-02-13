Иномарка сгорела дотла на Саперной

Ранним утром 13 февраля в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Автомобиль Daewoo на Саперной улице, 43, сообщили в ГУ МВД по городу.

Сообщение о пожаре поступило около 5:40 утра. Справиться с огнем удалось к 5:53, но машину спасти не удалось – она полностью сгорела.

В легковом автомобиле марки Daewoo» сгорели сгораемые части.

В ликвидации пожара участвовали пять спасателей и одна единица спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей. Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту.