Пешеход попал под колеса автомобиля у перехода на Литовской

Пешеход попал под колеса автомобиля у перехода на Литовской
Информация о состоянии пешехода уточняется. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 13 февраля на Литовской улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина попал под колеса машины, когда переходил дорогу недалеко от перехода.

На место происшествия прибыла скорая.

«Сбили человека на Литовской. Переходил дорогу недалеко от перехода. Не успел… что с ним в результате неизвестно. Загрузили в скорую, но она на месте больше получаса стояла», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пешехода уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на западном скоростном диаметре в Петербурге произошло двойное жесткое ДТП, в котором пострадала женщина, сидевшая за рулем Audi.Все произошло днем 27 января на ЗСД. Все началось с того, что женщина на Audi при перестроении задела белый кроссовер.

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