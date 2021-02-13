Пешеход попал под колеса автомобиля у перехода на Литовской

В ночь на 13 февраля на Литовской улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина попал под колеса машины, когда переходил дорогу недалеко от перехода.

На место происшествия прибыла скорая.

«Сбили человека на Литовской. Переходил дорогу недалеко от перехода. Не успел… что с ним в результате неизвестно. Загрузили в скорую, но она на месте больше получаса стояла», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии пешехода уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на западном скоростном диаметре в Петербурге произошло двойное жесткое ДТП, в котором пострадала женщина, сидевшая за рулем Audi.Все произошло днем 27 января на ЗСД. Все началось с того, что женщина на Audi при перестроении задела белый кроссовер.