Автомобиль каршеринга протаранил ограду около «Московской»

Автомобиль каршеринга протаранил ограду около «Московской»
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге, в субботу, 13 февраля, произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля.

По словам очевидцев, ДТП произошло около трех часов ночи у станции метро «Московская». Арендованная машина вылетело на тротуар, пробив забор.

«У метро «Московская» каршеринг вылетел на тротуар пробив забор. ДТП было примерно в 3 ночи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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