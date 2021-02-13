На тушение пиццерии на Дунайском съехались четыре пожарные машины

В субботу, 13 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга пожар на Дунайском проспекте.

Сообщение о возгорании поступало в 01:22. Пожар начался в доме № 55, корпус 1, на Дунайском проспекте. Огонь охватил обстановку на площади пять квадратных метров в производственном помещении на 100 кв. метрах, в комнате площадью десять квадратных метров.

Справиться с огнем удалось к 01:58. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации четыре машины и 17 человек личного состава МЧС. Очевидцы отмечают, что по указанному адресу находится производство «Два берега» — сервиса доставки еды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей. Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту.