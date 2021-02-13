На тушение пиццерии на Дунайском съехались четыре пожарные машины

На тушение пиццерии на Дунайском съехались четыре пожарные машины
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 13 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга пожар на Дунайском проспекте.

Сообщение о возгорании поступало в 01:22. Пожар начался в доме № 55, корпус 1, на Дунайском проспекте. Огонь охватил обстановку на площади пять квадратных метров в производственном помещении на 100 кв. метрах, в комнате площадью десять квадратных метров.

Справиться с огнем удалось к 01:58. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации четыре машины и 17 человек личного состава МЧС. Очевидцы отмечают, что по указанному адресу находится производство «Два берега» — сервиса доставки еды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей. Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пожар происшествия фрунзенский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус унес жизни еще 52 человек в Петербурге
В Петербурге зафиксировано 1130 новых случаев коронавируса
Подозреваемый в жестком избиении на Федора Абрамова задержан
Ссора на Малой Карпатской чуть не закончилась стрельбой
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тыс. человек
На тушение пиццерии на Дунайском съехались четыре пожарные машины
Автомобиль каршеринга протаранил ограду около «Московской»
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл