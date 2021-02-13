Подозреваемый в жестком избиении на Федора Абрамова задержан

В Выборгском районе Петербурга задержали 27-летнего мужчину. Он подозревается в избиении 36-летнего жителя на улице Федора Абрамова в Парголово.

Инцидент произошел в ночь на 8 августа прошлого года. По предварительной информации, двое неизвестных избили жителя дома 21 корпус 3 по улице Федора Абрамова.

Пострадавшего увезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. На подозреваемого вышли только через полгода.

Его задержали у дома по улице Смолячкова. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №39 на Лесном проспекте. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.