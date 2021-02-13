Мошенники с Просвещения обманули пенсионерку почти на миллион рублей

В Калининском районе Петербурга пожилая женщина стала жертвой мошенников. У пенсионерки украли почти миллион рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленники под видом установщиков электрических счетчиков проникли в квартиру пенсионерки на проспекте Просвещения.

Путем обмана они забрали у нее 104 и забрали 80 тыс. рублей и банковскую карту. Со счета женщины были сняты 910 тыс. 57 рублей.

Общая сумма ущерба составила 990 057 рублей. Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 28 и 34 лет. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пожилая жительница стала жертвой «банковских» мошенников. Она перевела на счет неизвестным более 6 млн рублей. В отдел полиции обратилась пенсионерка, проживающая в одном из домов по улице Замшина.