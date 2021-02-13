Более 300 жителей Ленобласти примут участие в гонке «Лыжня России»

Более 300 жителей Ленобласти примут участие в гонке «Лыжня России»
В России стартовала "Лыжня России". Фото: Pixabay

В Ленинградской области стартовала Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в субботу, 13 февраля, лыжники Ленобласти собрались для участия в XXXIX Всероссийской гонке «Лыжня России». Для спортсменов подготовлены две дистанции – трассы длиной в 5 и 10 километров. В забеге на лыжах принимают участие все желающие независимо от возраста и спортивного мастерства.

Напомним, что «Лыжня России» является ежегодным соревнованием для россиян. В этом году президент России Владимир Путин обратился ко всем участникам и напомнил о традиции проведения массовых забегов на лыжах по всей стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласть заготовила почти 30 тысяч елок на прошедший Новый год.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Лыжня России" ленобласть Лодейное Поле массовая гонка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене
Жители поселка «Демидовская усадьба» пожаловались на отсутствие воды и отопления
На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 машин
Мясников рассказал о приближении новой смертельной пандемии
Более 20 тысяч петербуржцев вышли на гонку «Лыжня России»
Житель Ленобласти рассказал, зачем украл мощи из храма
В Петербурге планируют создавать электромобили на регулярной основе
В Пермском крае женщина упала в ущелье на туристической тропе