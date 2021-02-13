Более 300 жителей Ленобласти примут участие в гонке «Лыжня России»

В Ленинградской области стартовала Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в субботу, 13 февраля, лыжники Ленобласти собрались для участия в XXXIX Всероссийской гонке «Лыжня России». Для спортсменов подготовлены две дистанции – трассы длиной в 5 и 10 километров. В забеге на лыжах принимают участие все желающие независимо от возраста и спортивного мастерства.

Напомним, что «Лыжня России» является ежегодным соревнованием для россиян. В этом году президент России Владимир Путин обратился ко всем участникам и напомнил о традиции проведения массовых забегов на лыжах по всей стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласть заготовила почти 30 тысяч елок на прошедший Новый год.