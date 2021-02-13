Более 20 тысяч петербуржцев вышли на гонку «Лыжня России»

В Петербурге сегодня проходит всероссийская гонка «Лыжня России». Жители города вышли на массовое зимнее состязание.

Как сообщают в Смольном, главный старт состоялся на базе Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта в поселке Парголово. Кроме этого, забеги были также организованы районными администрациями. Они прошли на площадках спортивных организаций, в парках и садах. Всего на массовый забег вышли более 20 тыс. петербуржцев.

Напомним, что массовая лыжная гонка проходит в России с 1982 года и является самым масштабным зимним спортивным мероприятием в мире. Свое приветствие спортсменам сегодня, 13 февраля, выразил президент страны Владимир Путин, рассказав о ежегодной традиции лыжных соревнований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 300 жителей Ленобласти примут участие в гонке «Лыжня России».