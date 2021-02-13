Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

Российская делегация на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене осталась без своего официального Twitter-аккаунта. Социальная сеть заблокировала страницу дипломатов.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. О блокировке сообщил глава делегации Константин Гаврилов, написав сообщение все в той же социальной сети.

«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?», – заявил дипломат.

Кроме этого, Константин Гаврилов назвал данное действие «явной цензурой». Также он добавил, что на время блокировки вся официальная информация будет появляться у него на странице в Twitter.

На данный момент страница недоступна владельца и пользователям. При переходе на источник социальная сеть сообщает, что действие учетной записи приостановлено.

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