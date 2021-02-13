В садоводстве «Балтиец» полыхает частный дом

В Петербурге случился пожар в частной постройке. Огонь охватил один из деревянных домов в Садоводческом некоммерческом товариществе «Балтиец».

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Пожар в частом доме попал на видео очевидцев. Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», огонь охватил только одну постройку.

На данный момент точная причина возгорания неизвестна, также не поступало информации и о пострадавших. К месту возгорания прибудут спасатели для ликвидации огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на тушение пиццерии на Дунайском съехались четыре пожарные машины. В ликвидации четыре машины и 17 человек личного состава МЧС. Очевидцы отмечают, что по указанному адресу находится производство «Два берега» — сервиса доставки еды.