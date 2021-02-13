Спасатели потушили горящую баню в Грузино

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

В Грузино загорелась баня, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 14:05. По словам очевидцев, пожар произошел в СНТ «Балтиец». Загорелась баня площадью 33 квадратных метра.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 15:04. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей. Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту