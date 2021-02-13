В поселке Лебяжье тушили большой дом

Здание на площади 100 квадратных метров уже потушили, в результате инцидента никто не пострадал.

В Ленинградской области сегодня, 13 февраля, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось в поселке Лебяжье ближе к четырем часам дня на улице Моховая. Там загорелся частный дом на площади 100 квадратных метров. На место выехали восемь спасателей и две единицы спецтехники. Им удалось справиться с огнем за час. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить, кто виноват в случившемся и каковы последствия возгорания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Металлистов на «зебре» сбили пешехода. Непонятно, каково состояние пострадавшее и остался ли он жив после аварии.