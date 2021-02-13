Манукян рассказал о пополнении в семье после расставания с Бузовой

Блогер решил завести собаку.
Блогер Давид Манукян рассказал, что в его семье пополнении. Он поделился радостной новостью в Instagram-аккаунте сегодня, 13 февраля. Артист отметил, что купил собаку и теперь он безумно счастлив. Манукян заявил, что давно не чувствовал себя таким радостным.
«Теперь будет в нашей тусовке. Настоящий маленький дружок»,
— написал Давид.
На видео блогер демонстрирует собаку, завернутую в одеяло. Манукян пока не решил, как назвать щенка и попросил помощи у поклонников. Он считает, что ему подошло бы имя Теодор.
В комментариях все умилились ролику и приступили к придумываю клички. Кто-то предложил назвать щенка в честь Ольги Бузовой, с которой Манукян расстался несколько недель назад.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Бузовой вступился за дочь после расставания с Манукяном.