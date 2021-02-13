Манукян рассказал о пополнении в семье после расставания с Бузовой

Блогер заявил, что давно не был так счастлив. Фото: скриншот Instagram

Блогер заявил, что давно не был так счастлив. Фото: скриншот Instagram

Блогер решил завести собаку.

Блогер Давид Манукян рассказал, что в его семье пополнении. Он поделился радостной новостью в Instagram-аккаунте сегодня, 13 февраля. Артист отметил, что купил собаку и теперь он безумно счастлив. Манукян заявил, что давно не чувствовал себя таким радостным.

«Теперь будет в нашей тусовке. Настоящий маленький дружок»,

— написал Давид.

На видео блогер демонстрирует собаку, завернутую в одеяло. Манукян пока не решил, как назвать щенка и попросил помощи у поклонников. Он считает, что ему подошло бы имя Теодор.

В комментариях все умилились ролику и приступили к придумываю клички. Кто-то предложил назвать щенка в честь Ольги Бузовой, с которой Манукян расстался несколько недель назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Бузовой вступился за дочь после расставания с Манукяном.