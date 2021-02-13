На Пискаревском таксист врезался в прицеп Volvo

На Пискаревском таксист врезался в прицеп Volvo
В аварии мог пострадать таксист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Санкт-Петербурге вечером 13 февраля произошла авария с участием машины такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Пискаревском проспекте. Там водитель такси врезался по непонятной причине в прицеп Volvo XC90. Свидетель уверен, что если бы не прицеп, то могли бы пострадать обе машины. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Пользователи отметили, что таксисты часто попадают в аварии и пора бы отбирать их тщательнее. В последнее время петербуржцы все чаще жалуются на различные инциденты с водителями такси – Смольный даже решил создать для них свод правил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей.

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