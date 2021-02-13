Под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей

Причиной массовой аварии стали сложные погодные условия.

Сегодня, 13 февраля, на трассе под Симферополем произошла массовая авария. Ее участниками стали более 30 автомобилей, о чем сообщает РИА Новости.

Все случилось на автодороге граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское. По предварительным данным, там столкнулись 32 машины. Согласно официальным данным, никто не пострадал. Причиной аварии называют сложные погодные условия – в регионе выпало 30 сантиметров снега.

Госавтоинспекция Крыма призвала автомобилистов соблюдать скоростной режим, чтобы избежать увеличения количества ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Боровой под ж/д мостом застряла фура. На участке дороги из-за этого затрудненно движение, автомобилистам приходится объезжать место инцидента.