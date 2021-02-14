Петербуржцев в День святого Валентина ждут холода и мороз

Петербуржцев в День святого Валентина ждут холода и мороз
В регионе пойдет снег. Фото: pixabay.com

Температура воздуха днем опустится до минус 12 градусов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 февраля, ожидается холодная и морозная погода. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В День святого Валентина ночью столбик термометра опустится в некоторых района до минус 16 градусов. Днем будет чуть теплее – температура воздуха составит минус 12 градусов. При этом будет дуть ветер, который разгонится до 9 метров в секунду. Автомобилистов предупреждают о гололедице, в связи с которой может увеличиться количество аварий. Граждан просят соблюдать скоростной режим и быть осторожнее.

Жителей Петербурга предупреждают также о повышении атмосферного давления и небольшом снеге. Таким образом, горожан пока что греет только любовь и теплая одежда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти остались недовольны уборкой снега в Красносельском и Кировском районах.

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