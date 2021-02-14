В полыхающем частном доме в Парголово находился мужчина

Накануне вечером в Петербурге произошел серьезный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось в субботу, 13 февраля, в СНТ «Климовец» в поселке Парголово. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 22:56. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщил 78.ru, в доме находился мужчина, он самостоятельно покинул здание. Причину возгорания он назвать не смог из-за шокового состояния.

К половине 12-го огонь был полностью потушен. В происшествии никто не пострадал.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что местные жители рассказали о черных клубах дыма и запахе гари, а также опубликовали фото с места происшествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».