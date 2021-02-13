В Парголово среди ночи загорелся частный дом

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Местные жители рассказали о черных клубах дыма и запахе гари.

В ночь на 14 февраля в Парголово произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Парнасе – там загорелся частный дом. На снимках и видео, которыми делятся в интернете, заметны черные клубы дыма. На место уже выехали спасатели, которым предстоит потушить очередной крупный пожар. Пользователи отмечают, что в последние дни слишком часто горят дома.

Некоторые предположили, что на месте здания появится многоэтажка.

«Это перспективное место для строительства очищается, а не дом горит»,

— считает один из пользователей.

Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели потушили горящую баню в Грузино. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.