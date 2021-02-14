Каршеринг сбил двух пешеходов и протаранил контейнер с гуманитарной помощью в Ленобласти

В Ленобласти произошло ДТП с участием пешеходов. Водитель каршерингового авто не справился с управлением и сбил двух человек.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 13 февраля, у дома №59 по улице Шоссе в Лаврики. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель за рулем арендованного авто совершил наезд на двух пешеходов, после чего въехал в контейнер благотворительного фонда «Лепта». Инцидент случился из-за того, что водитель перепутал педали.

По словам очевидцев, пострадавших в ДТП доставили в больницу — медики диагностировали синяки и ссадины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте таксист врезался в прицеп Volvo. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.